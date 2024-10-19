Малукало Марфа Романовна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малукало Марфа Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Еремей Емельянович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Малукало Кирилл Еремеевич

Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малукало Иоаким Еремеевич

Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Малукало Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Покровское, Чернігівська область

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