Малукало Марфа Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Малукало Кирилл Еремеевич
Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Малукало Иоаким Еремеевич
Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Малукало Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Малукало Еремей Емельянович
Смерть
После 1830