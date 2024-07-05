Малукало Еремей Емельянович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малукало Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Малукало Кирилл Еремеевич
Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Малукало Иоаким Еремеевич
Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Малукало Елена Еремеевна
Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна
Смерть
После 1787