Малукало Еремей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало Еремей Емельянович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Малукало Емельян Никитич

Мать: Малукало Фотина Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Малукало Кирилл Еремеевич

Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малукало Иоаким Еремеевич

Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Малукало Елена Еремеевна

Мать ребёнка: Малукало Марфа Романовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Покровское, Чернігівська область

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