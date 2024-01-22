Зарубин Степан Агафонов
Место рождения
Дата рождения28.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1887 ст.
Отец: Зарубин Агафонник Васильев
Мать: Прасковья Игнатьева
Бракосочетание
10.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Зарубина (Уголева) Анна Харитонова
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Дочь: (Зарубина) Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Зарубина (Уголева) Анна Харитонова
Смерть
Неизвестно