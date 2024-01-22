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Зарубин Степан Агафонов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1887 ст.

Отец: Зарубин Агафонник Васильев

Мать: Прасковья Игнатьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.01.1910 ст.

Жена: Зарубина (Уголева) Анна Харитонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Сын: Зарубин Павел Степанов

Мать ребёнка: Зарубина (Уголева) Анна Харитонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Дочь: (Зарубина) Анастасия Степанова

Мать ребёнка: Зарубина (Уголева) Анна Харитонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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