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Прасковья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.

Сын: Зарубин Степан Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Зарубин Михаил Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Сын: Зарубин Леонтий Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.

Дочь: (Зарубина) Акулина Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Дочь: (Зарубина) Устинья Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1898 ст.

Сын: Зарубин Владимир Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1899 ст.

Дочь: Пухова (Зарубина) Анна Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.

Дочь: (Зарубина) Марфа Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.

Дочь: Михалева (Зарубина) Любовь Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.

Сын: Зарубин Василий Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Дочь: (Зарубина) Мария Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1907 ст.

Дочь: (Зарубина) Вера Агафонова

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Зарубин Андрей Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1911 ст.

Сын: Зарубин Иван Агафонов

Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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