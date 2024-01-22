Прасковья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: (Зарубина) Акулина Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: (Зарубина) Устинья Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Сын: Зарубин Владимир Агафонов
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: Пухова (Зарубина) Анна Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: (Зарубина) Марфа Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: Михалева (Зарубина) Любовь Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: (Зарубина) Мария Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Дочь: (Зарубина) Вера Агафонова
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Агафонник Васильев