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Зарубин Михаил Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Зарубин Агафонник Васильев

Мать: Прасковья Игнатьева

Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Жена: Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Сын: Зарубин Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.

Дочь: (Зарубина) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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