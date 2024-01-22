Зарубин Михаил Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Зарубин Агафонник Васильев
Мать: Прасковья Игнатьева
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.
Дочь: (Зарубина) Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина
Смерть
Неизвестно