Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина
Место рождения
Дата рождения05.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Михаил Агафонов
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Зарубин Михаил Агафонов
Смерть
Неизвестно