Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Рыжихина) Анна Никитина

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Муж: Зарубин Михаил Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Сын: Зарубин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Зарубин Михаил Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Зарубин Михаил Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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