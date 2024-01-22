Зарубина (Уголева) Анна Харитонова
Место рождения
Дата рождения25.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Степан Агафонов
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Дочь: (Зарубина) Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Зарубин Степан Агафонов
Смерть
Неизвестно