Зарубина (Уголева) Анна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Уголева) Анна Харитонова

Место рождения

Ненашкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ненашкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.01.1910 ст.

Муж: Зарубин Степан Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Сын: Зарубин Павел Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Дочь: (Зарубина) Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Зарубин Степан Агафонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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