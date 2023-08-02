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Пироженко Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1998г.лист-84,зап.-32,ГАВО,Ф - И331-9-9
Бракосочетание
До 1898

Муж: Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич

Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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