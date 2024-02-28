Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич

Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898

Отец: Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич

Мать: Пироженко Прасковья Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1998г.лист-84,зап.-32,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
21.02.1898
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне сл.Белогорье - Дмитрий Алексеевич Босов и Матрена Федоровна Блажченко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close