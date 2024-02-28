Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1998г.лист-84,зап.-32,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
21.02.1898
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне сл.Белогорье - Дмитрий Алексеевич Босов и Матрена Федоровна Блажченко
Смерть
Неизвестно