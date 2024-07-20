Тырыков Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тырыков Георгий Стефанович
Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Тырыкова Евфимия Савельевна
Смерть
Неизвестно