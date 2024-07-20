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Тырыков Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырыкова Евфимия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырыкова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тырыков Георгий Стефанович

Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тырыков Петр Степанович

Мать ребёнка: Тырыкова Пелагея Егоровна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Тырыкова Евфимия Савельевна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Смерть
Неизвестно

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