Тырыков Георгий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тырыков Симеон Георгиевич
Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тырыков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Китайкина Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тырыков Прокопий Георгиевич
Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна
Смерть
Неизвестно