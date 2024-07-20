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Тырыков Георгий Стефанович

Место рождения

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Тырыков Стефан Григорьевич

Мать: Тырыкова Пелагея Егоровна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тырыков Симеон Георгиевич

Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тырыков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Китайкина Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тырыков Прокопий Георгиевич

Мать ребёнка: Тырыкова Мария Иоанновна

Смерть
Неизвестно

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