Тырыкова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырыкова Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырыков Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тырыков Георгий Стефанович

Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тырыков Петр Степанович

Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Смерть
Неизвестно

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