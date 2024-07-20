Тырыкова Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тырыков Георгий Стефанович
Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тырыков Стефан Григорьевич
Смерть
Неизвестно