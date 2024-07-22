Живодерова (Ушакова) Меланья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Ушакова) Меланья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Ушаков Никифор Ильич

Мать: Ушакова ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Живодеров Василий Иванович

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Живодеров Иван Иванович

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Живодерова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Живодерова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Живодеров Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Живодеров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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