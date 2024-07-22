Живодерова (Ушакова) Меланья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Ушаков Никифор Ильич
Мать: Ушакова ??
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Живодеров Василий Иванович
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Живодерова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Живодерова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Живодеров Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Живодеров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Живодеров Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно