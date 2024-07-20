Живодеров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Живодеров Василий Иванович
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Живодерова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Живодерова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Живодеров Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Живодеров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна
Смерть
Неизвестно