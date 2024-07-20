Живодеров Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Живодеров Василий Иванович

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Живодеров Иван Иванович

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Живодерова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Живодерова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Живодеров Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Живодеров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Живодерова Меланья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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