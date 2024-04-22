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Глазырин Григорий Федорович

Место рождения

Ключи, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Глазырин Федор Сысоевич

Мать: Глазырина Мать Григория и Василия

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Глазырин Корнило Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Глазырин Пимин Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глазырин Ананфей Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Глазырин Онуфрий Григорьевич

Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Елена Потаповна

Смерть
Неизвестно
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