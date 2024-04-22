Глазырин Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Глазырин Корнило Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Глазырин Пимин Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Глазырин Ананфей Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Глазырин Онуфрий Григорьевич
Мать ребёнка: Глазырина Елена Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно