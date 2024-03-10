Глазырина Мать Григория и Василия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Глазырин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Глазырин Василий Федорович
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно