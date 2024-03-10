Глазырина Мать Григория и Василия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырина Мать Григория и Василия

Глазырина Мать Григория и Василия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Глазырин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Глазырин Василий Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Федор Сысоевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close