деревня Ключи, деревня Ключи, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ключи

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2220Ключевская (Ключи), дер.при р. Исети и рч. Ключе.4012101386392Часовня православная 1. Пожарная 1. Хлебный магазин. Крупчатное заведение 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Лошновская волость
483. Ключи (Ключевская), деревня бывшая государственная, при реке Исети и речке Ключе, дворов 159, жителей 673, часовня, лавка, пожарная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
96060Ключидеревня56°38'с.ш.61°04'в.д.O-41-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000121д Ключидеревня
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