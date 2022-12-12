Ключи
Сысертский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2220Ключевская (Ключи), дер.при р. Исети и рч. Ключе.4012101386392Часовня православная 1. Пожарная 1. Хлебный магазин. Крупчатное заведение 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
483. Ключи (Ключевская), деревня бывшая государственная, при реке Исети и речке Ключе, дворов 159, жителей 673, часовня, лавка, пожарная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
96060Ключидеревня56°38'с.ш.61°04'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000121д Ключидеревня