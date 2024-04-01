Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Петухов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петухов Симеон Казак Р.Камышлова Алексеев

Мать ребёнка: Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Петухов Петр Отст. Ундер Офицер Лейб Гвардии Семеновского Полка. Д. Долматовой Алексеев

Мать ребёнка: Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Мать ребёнка: Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Смерть
1791
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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