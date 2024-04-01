Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Рождение ребёнка
1767
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1772
Смерть
1791
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область