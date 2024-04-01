Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Галахтионов Павел Отст. Солдат Г. Тобольска
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Рождение ребёнка
1767
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1772
Смерть
Неизвестно