Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Галахтионова) Матрона Вдова Отставного, Д.Новопавловка Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Галахтионов Павел Отст. Солдат Г. Тобольска

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Петухов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петухов Симеон Казак Р.Камышлова Алексеев

Отец ребёнка: Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Петухов Петр Отст. Ундер Офицер Лейб Гвардии Семеновского Полка. Д. Долматовой Алексеев

Отец ребёнка: Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Отец ребёнка: Петухов Алексей Отст. Драгун Д. Долматовой Афонькинской Вол. Никитин

Смерть
Неизвестно

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