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Заворуевъ Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Заворуевъ Логинъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заворуева Авдотья Карпова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зимина (Заворуева) Анна

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Заворуева) Марья

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1784

Сын: Заворуевъ Захаръ

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Заворуева) Орина

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1789

Дочь: Заворуева Устинья

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1792

Дочь: (Заворуева) Прасковья

Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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