Заворуевъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Заворуевъ Логинъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зимина (Заворуева) Анна
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Заворуева) Марья
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
08.02.1784
Сын: Заворуевъ Захаръ
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Заворуева) Орина
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
29.09.1789
Дочь: Заворуева Устинья
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
19.10.1792
Дочь: (Заворуева) Прасковья
Мать ребёнка: Заворуева Авдотья Карпова