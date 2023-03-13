Заворуева Авдотья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зимина Анна
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Рождение ребёнка
08.02.1784
Сын: Заворуевъ Захаръ
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Орина
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Рождение ребёнка
29.09.1789
Дочь: Заворуева Устинья
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Рождение ребёнка
19.10.1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заворуевъ Гаврила