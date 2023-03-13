Заворуева Авдотья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворуева Авдотья Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зимина Анна

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1784

Сын: Заворуевъ Захаръ

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Орина

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1789

Дочь: Заворуева Устинья

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Заворуевъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заворуевъ Гаврила

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