Янкин Петр Николаевич
Место рожденияКазахстан, г. Чимкент
Дата рождения09.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1958
Отец: Янкин Николай Леонтьевич
Мать: Ушакова Вера Степановна
Казахстан, г. Чимкент
Призыв на военную службу
До 24.04.1977
Казахстан
Бракосочетание
02.02.1980
Жена: не указана
Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
24.04.1980
Мать ребёнка: Янкина Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
13.02.1982
Дочь: Залуцкая Надежда Петровна
Мать ребёнка: Янкина Тамара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана