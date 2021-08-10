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Янкин Петр Николаевич

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Место рождения

Казахстан, г. Чимкент

Дата рождения

09.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1958

Отец: Янкин Николай Леонтьевич

Мать: Ушакова Вера Степановна

Казахстан, г. Чимкент
Призыв на военную службу
До 24.04.1977
Казахстан
Бракосочетание
02.02.1980

Жена: не указана

Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
24.04.1980

Сын: Янкин Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Янкина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
13.02.1982

Дочь: Залуцкая Надежда Петровна

Мать ребёнка: Янкина Тамара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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