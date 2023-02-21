Залуцкая (Янкина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1982
Отец: Янкин Петр Николаевич
Мать: Янкина Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
10.11.2006
Сын: Залуцкий Эдуард Иосифович
Отец ребёнка: Залуцкий Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
08.07.2014
Дочь: Залуцкая Юлия Иосифовна
Отец ребёнка: Залуцкий Иосиф Александрович
Бракосочетание
Неизвестно