Залуцкая (Янкина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залуцкая (Янкина) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1982

Отец: Янкин Петр Николаевич

Мать: Янкина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
10.11.2006

Сын: Залуцкий Эдуард Иосифович

Отец ребёнка: Залуцкий Иосиф Александрович

Рождение ребёнка
08.07.2014

Дочь: Залуцкая Юлия Иосифовна

Отец ребёнка: Залуцкий Иосиф Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залуцкий Иосиф Александрович

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