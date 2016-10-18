Янкина (Масанова) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкина (Масанова) Тамара Георгиевна

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Место рождения

Казахстан г. Чимкент

Дата рождения

05.05.1961

Дата смерти

18.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1961

Отец: Масанов Георгий Петрович

Мать: Масанова Надежда Гавриловна

Казахстан г. Чимкент
Рождение ребёнка
24.04.1980

Сын: Янкин Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Янкин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1982

Дочь: Залуцкая Надежда Петровна

Отец ребёнка: Янкин Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янкин Петр Николаевич

Смерть
18.10.2016
Шоссейное, Гурьевский, Калининградская область
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