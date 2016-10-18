Янкина (Масанова) Тамара Георгиевна
Место рожденияКазахстан г. Чимкент
Дата рождения05.05.1961
Дата смерти18.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1961
Казахстан г. Чимкент
Рождение ребёнка
24.04.1980
Отец ребёнка: Янкин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1982
Дочь: Залуцкая Надежда Петровна
Отец ребёнка: Янкин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2016
Шоссейное, Гурьевский, Калининградская область