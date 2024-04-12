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Тарсков Гордий Петров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827

Отец: Тарсков Петр Васильев

Мать: Тарскова Екатерина Феодотова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1845

Жена: Тарскова (воинкова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
06.02.1845

Дочь: Дорофея Гордиева

Мать ребёнка: Тарскова (воинкова) Анна Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Тарсков Павел Гордиев

Мать ребёнка: Тарскова (воинкова) Анна Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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