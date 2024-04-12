Тарсков Гордий Петров
Место рождения
Дата рождения01.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827
Бракосочетание
10.01.1845
Рождение ребёнка
06.02.1845
Дочь: Дорофея Гордиева
Мать ребёнка: Тарскова (воинкова) Анна Петрова
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1849
Мать ребёнка: Тарскова (воинкова) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно