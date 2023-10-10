Тарскова (Воинкова) (Воинкова) Анна Петрова
Место рождения
Дата рождения08.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1824
Отец: Воинков Петр Иванов
Бракосочетание
10.01.1845
Рождение ребёнка
06.02.1845
Дочь: Дорофея Гордиева
Отец ребёнка: Тарсков Гордий Петров
Рождение ребёнка
15.01.1849
Отец ребёнка: Тарсков Гордий Петров
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно