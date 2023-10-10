Тарскова (Воинкова) (Воинкова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Воинкова) (Воинкова) Анна Петрова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1824

Отец: Воинков Петр Иванов

Мать: Воинкова Матрона Архиппова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1845

Муж: Тарсков Гордий Петров

Рождение ребёнка
06.02.1845

Дочь: Дорофея Гордиева

Отец ребёнка: Тарсков Гордий Петров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Тарсков Павел Гордиев

Отец ребёнка: Тарсков Гордий Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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