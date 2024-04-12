Воинкова (Чащина) Матрона Архиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Чащин Архипп
Бракосочетание
11.11.1817
Муж: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1819
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1821
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1822
Дочь: Харитина Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1824
Дочь: Тарскова (воинкова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1827
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1829
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1830
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
30.08.1832
Сын: Воинков Павел Петров
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1835
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов
Смерть
Неизвестно