Воинкова (Чащина) Матрона Архиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Чащина) Матрона Архиппова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Чащин Архипп

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1817

Муж: Воинков Петр Иванов

Рождение ребёнка
19.10.1819

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1821

Сын: Воинков Алексий Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1822

Дочь: Харитина Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1824

Дочь: Тарскова (воинкова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Кирилл Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Воинков Георгий Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1829

Сын: Воинков Филипп Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1830

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1832

Сын: Воинков Павел Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1835

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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