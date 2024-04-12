Тарсков Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Тарсков Василий
Бракосочетание
06.11.1821
Рождение ребёнка
09.02.1824
Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
01.01.1827
Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тарсков Егор Петров
Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова
Смерть
Неизвестно