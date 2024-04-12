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Тарсков Петр Васильев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Тарсков Василий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1821

Жена: Тарскова Екатерина Феодотова

Рождение ребёнка
09.02.1824

Сын: Тарсков Алексий Петров

Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Тарсков Гордий Петров

Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тарсков Егор Петров

Мать ребёнка: Тарскова Екатерина Феодотова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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