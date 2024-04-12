Тарскова (Папулова) Екатерина Феодотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Папулов Феодот
Бракосочетание
06.11.1821
Рождение ребёнка
09.02.1824
Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1827
Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тарсков Егор Петров
Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев
Смерть
Неизвестно