Тарскова (Папулова) Екатерина Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Папулова) Екатерина Феодотова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Папулов Феодот

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1821

Муж: Тарсков Петр Васильев

Рождение ребёнка
09.02.1824

Сын: Тарсков Алексий Петров

Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Тарсков Гордий Петров

Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тарсков Егор Петров

Отец ребёнка: Тарсков Петр Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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