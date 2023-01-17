Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Григорьевна

Екатерина Григорьевна

avatar

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Между 1764 и 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Евдокия Иудична

Отец ребёнка: Иуда Дементьевич

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Иларион Иудич

Отец ребёнка: Иуда Дементьевич

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иуда Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1764 и 1781
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close