Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиМежду 1764 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Евдокия Иудична
Отец ребёнка: Иуда Дементьевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иларион Иудич
Отец ребёнка: Иуда Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иуда Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1764 и 1781