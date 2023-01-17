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Иларион Иудич

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Между 1764 и 1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Иуда Дементьевич

Мать: Екатерина Григорьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Сидор Иларионович

Мать ребёнка: Анастасия Ильинична

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Иларионовна

Мать ребёнка: Анастасия Ильинична

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1762

Сын: Василий Иларионович

Мать ребёнка: Анастасия Ильинична

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Иларионович

Мать ребёнка: Анастасия Ильинична

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1764 и 1781
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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