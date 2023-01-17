Иларион Иудич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиМежду 1764 и 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Иуда Дементьевич
Мать: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Сидор Иларионович
Мать ребёнка: Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Иларионовна
Мать ребёнка: Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
08.03.1762
Сын: Василий Иларионович
Мать ребёнка: Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Иларионович
Мать ребёнка: Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1764 и 1781