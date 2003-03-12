Бруданина (Малышенкова) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рождения12.10.1923
Дата смерти12.03.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
53
Рождение
12.10.1923
Отец: Малышенков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруданин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруданин Пётр Григорьевич
Смерть
12.03.2003