Бруданина (Малышенкова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданина (Малышенкова) Мария Тихоновна

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Место рождения

Унуевский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.10.1923

Дата смерти

12.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
53

Муж: Бруданин Пётр Григорьевич

Рождение
12.10.1923

Отец: Малышенков Тихон

Мать: не указана

Унуевский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруданин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруданин Пётр Григорьевич

Смерть
12.03.2003
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