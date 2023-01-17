Малышенков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1923
Дочь: Бруданина Мария Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Унуевский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышенкова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышенков Михаил Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышенков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышенков Егор Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно