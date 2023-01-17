Малышенков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышенков Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1923

Дочь: Бруданина Мария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Унуевский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышенкова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышенков Михаил Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышенков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышенков Егор Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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