Бруданин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданин Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1923

Дата смерти

08.03.1966

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
53

Жена: Бруданина Мария Тихоновна

Рождение
15.06.1923

Отец: Бруданин Григорий Александрович

Мать: Бруданина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруданина Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруданина Мария Тихоновна

Смерть
08.03.1966
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