Бруданин Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1923
Дата смерти08.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
53
Рождение
15.06.1923
Рождение ребёнка
15.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруданина Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруданина Мария Тихоновна
Смерть
08.03.1966