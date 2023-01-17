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Бруданина Пелагея Петровна

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Место рождения

Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1897

Дата смерти

17.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897

Отец: Буцких Пётр Иванович

Мать: Буцких Мария Яковлевна

Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Между 1913 и 1922

Муж: Бруданин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
15.06.1923

Сын: Бруданин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Бруданин Григорий Александрович

Смерть
17.06.1976
Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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