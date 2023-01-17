Бруданина Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1897
Дата смерти17.06.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897
Отец: Буцких Пётр Иванович
Мать: Буцких Мария Яковлевна
Бракосочетание
Между 1913 и 1922
Рождение ребёнка
15.06.1923
Сын: Бруданин Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Бруданин Григорий Александрович
Смерть
17.06.1976
Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область