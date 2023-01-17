Котова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1794

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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