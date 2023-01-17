Котова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.09.1794
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно