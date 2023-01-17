(Котова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.09.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1794
Отец: Котов Иван Леонтьевич
Мать: Котова Ирина Петровна
Крещение
06.09.1794
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница Города Сарапула крестьянина () жена ()фена
Смерть
Неизвестно