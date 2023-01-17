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(Котова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.09.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1794

Отец: Котов Иван Леонтьевич

Мать: Котова Ирина Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.09.1794
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница Города Сарапула крестьянина () жена ()фена
Смерть
Неизвестно
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