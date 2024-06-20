Дмитриев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Алексей Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Леонид или Лев Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дмитриева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна

Смерть
Неизвестно

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