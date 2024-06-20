Дмитриев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Алексей Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дмитриева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна
Смерть
Неизвестно