Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никольский Дормидонт Семенович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дмитриева Лариса Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Леонид или Лев Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно