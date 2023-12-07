Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Никольская) Глафира Дормидонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никольский Дормидонт Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дмитриева Лариса Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Леонид или Лев Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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