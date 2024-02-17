Соколов Лев Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Лев Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1953

Дочь: Соколова Ольга Львовна

Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична

Рождение ребёнка
15.02.1955

Сын: Соколов Андрей Львович

Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична

Рождение ребёнка
09.06.1956

Сын: Соколов Виталий Львович

Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Львович

Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична

Смерть
Неизвестно
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