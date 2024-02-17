Соколов Лев Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1953
Дочь: Соколова Ольга Львовна
Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1955
Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
09.06.1956
Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Зоя Никитична
Смерть
Неизвестно