Соколов Андрей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Андрей Львович

Соколов Андрей Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1955

Отец: Соколов Лев Фёдорович

Мать: Соколова Зоя Никитична

Рождение ребёнка
04.06.1979

Дочь: Сидорова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Львовна

Рождение ребёнка
01.08.1985

Дочь: Москаленко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Львовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close