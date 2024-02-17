Соколов Андрей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1955
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1955
Отец: Соколов Лев Фёдорович
Мать: Соколова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1979
Дочь: Сидорова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Львовна
Рождение ребёнка
01.08.1985
Дочь: Москаленко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ольга Львовна