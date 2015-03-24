Соколов Виталий Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1956
Дата смерти24.03.2015
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956
Отец: Соколов Лев Фёдорович
Мать: Соколова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
17.03.1983
Дочь: Рязановская Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
09.08.1986
Дочь: Ксения Василькова Витальевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Валентиновна
Смерть
24.03.2015