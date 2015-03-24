Соколов Виталий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виталий Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1956

Дата смерти

24.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956

Отец: Соколов Лев Фёдорович

Мать: Соколова Зоя Никитична

Рождение ребёнка
17.03.1983

Дочь: Рязановская Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
09.08.1986

Дочь: Ксения Василькова Витальевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Валентиновна

Смерть
24.03.2015
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