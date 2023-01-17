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Гавриил Васильевич

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Василий Степанович

Мать: Матрона Матвеевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Матвей Гавриилович

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1833
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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