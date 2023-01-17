Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Василий Степанович
Мать: Матрона Матвеевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Матвей Гавриилович
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833