Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Между 1787 и 1800

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1787 и 1800
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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