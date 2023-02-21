Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиМежду 1787 и 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1787 и 1800