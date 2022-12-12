Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Матвей Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно