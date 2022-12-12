Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Матвей Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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