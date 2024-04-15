Балым (Антошенко) Анна Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.01.1879 ст.
Анна Карповна Слюсаренко
Восприемник
02.10.1881 ст.
Савва Карпович Слюсаренко
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Муж: Балим Петр Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F985-M?i=435&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно