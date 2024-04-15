Балым (Антошенко) Анна Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалым (Антошенко) Анна Корнилиевна

Балым (Антошенко) Анна Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Карповна Слюсаренко
Восприемник
02.10.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Карпович Слюсаренко
Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Муж: Балим Петр Семенович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F985-M?i=435&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close