Антоха Синклитикия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти11.09.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1867 ст.
Дочь: Марфа Корнеевна
Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-N?i=515&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.
Сын: Антошенко Роман Корнилиевич
Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWZ?i=214&cc=3511744
Рождение ребёнка
16.08.1873 ст.
Сын: Антошенко Андрей Корнилиевич
Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F5-4?i=564&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1879 ст.
Причина смерти: от водяной болезни
Похороны
13.09.1879 ст.
на общественном кладбище