Антоха Синклитикия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоха Синклитикия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

11.09.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1867 ст.

Дочь: Марфа Корнеевна

Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-N?i=515&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.

Сын: Антошенко Роман Корнилиевич

Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWZ?i=214&cc=3511744
Рождение ребёнка
16.08.1873 ст.

Сын: Антошенко Андрей Корнилиевич

Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F5-4?i=564&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошенко Корней Маркович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
11.09.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни
Похороны
13.09.1879 ст.
на общественном кладбище
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