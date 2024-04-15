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Балим Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Жена: Балым Анна Корнилиевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F985-M?i=435&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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