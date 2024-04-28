Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Митрофанович

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Тит Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тихон Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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