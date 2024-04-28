Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тит Иванович
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Иванович
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Смерть
Неизвестно