Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Федот Митрофанович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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