Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1738
Сын: Федот Митрофанович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно